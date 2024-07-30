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Каннибальский выброс из Солнца еще в пути: когда он спровоцирует сильную магнитную бурю

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Открытые источники

Конец июля напоследок решил порадовать подарком

На Землю прилетел один выброс корональной массы (СМЕ), спровоцировавший незначительную магнитную бурю и слабые полярные сияния. Однако Каннибальский СМЕ все еще не ударил по нашей планете, поэтому его следует ждать позже 30 июля.

Корональный выброс массы (CME) поразил магнитное поле Земли 30 июля и удар спровоцировал незначительный шторм класса G1 и полярные сияния над некоторыми северными штатами США. Но ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather говорят, что это не то, что можно ожидать от Каннибальского СМЕ.

Согласно модели прогноза от NOAA, Каннибальский СМЕ должен прибыть позже в течение 30 июля.

Как возник Каннибальский СМЕ, угрожающий Земле во вторник

Астросиноптики объясняют, что в выходные Солнце выбросило несколько CME прямо на Землю. Отдельно ни один из выбросов не имел силы, но вместе они объединились, чтобы сформировать потенциально мощный Cannibal CME. Модель NOAA:

"Модель показывает четыре CME, которые сливаются вместе, образуя единый штормовой фронт. Это начинается 27 июля, когда два близлежащих CME покинули солнце и немедленно слились. Таким образом, "каннибализированные" они путешествовали к Земле, расчищая перед собой солнечный ветер. Третий CME прошел 28 июля. Он мчался сквозь пустоту, созданную первыми двумя, легко ловя их. Четвертый CME 29 июля объединится с другими после того, как они пройдут мимо Земли", — объясняют специалисты.

Поэтому этот выброс может вызвать сильные геомагнитные бури класса G3 30-31 июля. Кроме того, жителям средних широт Европы и США будет видно полярное сияние.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что засухи сменятся наводнениями. Украина также попадает в зону, где увеличится количество осадков.

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#Прогноз #Магнитные бури #График