У Туреччині знайшли горщик з золотом: монетам понад 2 тисяч років (фото, відео)

Скарб міг належати найманому воїну

Кожна країна світу приховує чимало загадок які час від часу розкривають археологи. Так, в Туреччині під час розкопок знайшли загадковий горщик із золотом. Археологи Мічиганського університету США виявили його у руїні міста-держави Нотіону. Скарб з золотими монетами лишався не знайденим 2400 років.

Як пише "Нью-йорк Таймс", археологи пропустили, що скарб був захований найманим солдатом в земляній підлозі свого помешкання. В глечик олпе він поклав свої заощадження — десятки золотих монет, які називаються дарики. Кожна з них дорівнювала його місячній зарплаті. Це лише один із можливих сценаріїв, як горщик з золотом опинився в руїнах.

Знайдені золоті монети

Його знайшли під подвір'ям будинку, датованого третім століттям до нашої ери.Монети знайшли в кутку більш раннього житла, яке знаходилося під будинком. За теорією з оплатою найманцю свідчить і те що дарики в основному використовувалися для оплати роботи таких воїнів.

Нотіон знаходиться на ділянці яка майже дві з половиною тисячі років тому була прикордонною між Європою та Азією. Саме біля цього узбережжя була вирішальна морська битва в Пелопоннеській війні між Афинами та Спартою. Нотіон використовували як військово-морську базу. Горщик з золотом може бути пов'язаний із цими подіями або ж був просто заощадженнями ветерана-найманця в той самий час і в тому самому місці, коли їхні послуги мали високий попит.

Самі ж золоті монети-дарики достатньо рідкісні. На їхній лицьовій стороні зображено перського царя, що стоїть на колінах у довгій туніці. В лівій руці він має лук, у правій довгий спис. На зворотній стороні відбиток. Знайдені золоті монети зберігаються в археологічному музеї Ефесу в Туреччині.

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