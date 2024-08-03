В Турции нашли горшок с золотом: монетам более 2 тысяч лет (фото, видео)

Клад мог принадлежать наемному воину

Каждая страна мира скрывает немало загадок, которые время от времени раскрывают археологи. Так, в Турции во время раскопок был найден загадочный горшок с золотом. Археологи Мичиганского университета США обнаружили его в развалине города-государства Нотиона. Клад с золотыми монетами оставался не найденным 2400 лет.

Как пишет "Нью-Йорк Таймс", археологи пропустили, что клад был спрятан наемным солдатом в земляном полу своего дома. В кувшин олпе он положил свои сбережения — десятки золотых монет, называемых дариками. Каждая из них равнялась его месячной зарплате. Это лишь один из возможных сценариев, как горшок с золотом оказался в развалинах.

Найдены золотые монеты

Его нашли во дворе дома, датированного третьим веком до нашей эры. Монеты нашли в углу более раннего жилья, которое находилось под домом. По теории с оплатой наемнику свидетельствует и то, что дары в основном использовались для оплаты работы таких воинов.

Нотион находится на участке, который почти две с половиной тысячи лет назад был пограничным между Европой и Азией. Именно у этого побережья была решающая морская битва в Пелопоннесской войне между Афинами и Спартой. Нотион использовался как военно-морская база. Горшок с золотом может быть связан с этими событиями или был просто сбережениями ветерана-наемника в то же время и в том самом месте, когда их услуги имели высокий спрос.

Сами же золотые монеты-дарики достаточно редки. На их лицевой стороне изображен персидский царь, стоящий на коленях в длинной тунике. В левой руке у него есть лук, в правой длинное копье. На оборотной стороне отпечаток. Обнаруженные золотые монеты хранятся в археологическом музее Эфеса в Турции.

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