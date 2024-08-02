Троянди "відростили" колючки завдяки еволюції: вчені пояснили це генетично

Нові знання вже дозволити переробити гени диких рослин, для їхнього одомашнення

Вирощування троянд справа нелегка. Одна з причин важкого догляду за кущем — колючі трояндові шипи. Вчені знайшли ген, який відповідальний за їхнє утворення і навчились його коригувати.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що правильно називати не шипи, а колючки, адже вони відрізняються від жорстких дерев'янистих шипів інших рослин біологічно. Рослини вирощували колючки за останні 400 млн років 28 разів і всі в різних місцях. Нове дослідження доводить — в усіх випадках використовувався один і той самий ген. Це дає можливість змінити ДНК рослин так, щоб їхні колючки не утворювались, що полегшить вирощування деяких видів рослин як сільськогосподарських.

Колючки, нагадують вчені, це не завжди захисний механізм. Іноді вони потрібні для того, щоб розповсюдити насіння зачепившись за шерсть тварин або плестися по інших рослинах.

Вчені провели експеримент з вивчення дикого колючого баклажана та звичайного господарського і спробувала їх схрестити. Таким чином вони виявили, що певний варіант гена під назвою LOG переноситься лише рослинами з колючками. Ботаніки давно знали, що гени LOG допомагають виробляти гормон, який сигналізує рослинним клітинам рости. Але в диких баклажанах спеціальна версія LOG дозволила виростити колючки.

При цьому в рослин є й інші версії цього гена, які не створюють "колючу" проблему. Вчені вже випробували свою методику перетворення дикої рослини на одомашнену на дикій австралійській рослині і він спрацював.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наука не стоїть на місці і в інших напрямках, наприклад у вихованні дітей та батьківстві. Нещодавно була презентована нова іграшка на основі ШІ, яка може допомогти батькам відслідковувати емоційний стан дитини. Вона здатна навчатися, спілкуючись з малечею.