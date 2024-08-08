Із Сонця вилетіли ще два викиди: коли готуватись до сильних магнітних бур

Варто очікувати на червоні дні

На Землю прямують два сонячні спалахи від плям. Астросиноптики прогнозують, що їх прибуття може спровокувати сильні геомагнітні бурі найближчими днями.

Один або можливо два викиди корональної маси (CME) прямують до Землі після вибухів класу М від сонячних плям AR3774 і AR3777, які відбулись 7 серпня. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Ці два СМЕ можуть викликати геомагнітні бурі класу G2-G3 вже 10 серпня.

Магнітні бурі на Землі 8-11 серпня 2024

До кінця поточного тижня, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, прогнозується одноденна магнітна буря 4 балів та дводенний геомагнітний шторм 6 балів.

Наразі, 8 серпня, на Землі панує середній магнітний шторм 4 балів. Наступного дня, 9 та 10 серпня, очікується його збільшення до 6 балів.

Однак вже 11 серпня сила магнітної бурі впаде до мінімальної сонячної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди очікувати в різних областях України протягом серпня. За їх словами, прогнозується спад температури.