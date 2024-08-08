Из Солнца вылетели еще два выброса: когда готовиться к сильным магнитным бурям

Следует ожидать красных дней

На Землю направляются две солнечные вспышки от пятен. Астросиноптики прогнозируют, что их прибытие может спровоцировать сильные геомагнитные бури в ближайшие дни.

Один или возможно два выброса корональной массы (CME) направляются к Земле после взрывов класса М от солнечных пятен AR3774 и AR3777, произошедших 7 августа. Об этом сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Эти два СМЕ могут вызвать геомагнитные бури класса G2-G3 уже 10 августа.

Магнитные бури на Земле 8-11 августа 2024 года

До конца текущей недели, согласно графику, обнародовавшему ресурс Meteoagent, прогнозируется однодневная магнитная буря 4 баллов и двухдневный геомагнитный шторм 6 баллов.

Сейчас, 8 августа, на Земле царит средний магнитный шторм 4 балла. На следующий день, 9 и 10 августа, ожидается его увеличение до 6 баллов.

Однако уже 11 августа сила магнитной бури упадет до минимальной солнечной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ждать в разных областях Украины в течение августа. По их словам, прогнозируется спад температуры.