Без спеки, але з неприємним сюрпризом: яку погоду очікувати на вихідні в Україні

Парасольку краще не забувати

У перші вихідні серпня Україну накриють дощі з грозами та помірна середньодобова температура, яка коливатиметься у межах +22-32°С. На Центральну Європу, зокрема, і на нашу країну, насувається аж три антициклони — Julian, Halil та без назви.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, дощі та грози очікуються протягом усіх вихідних, проте у суботу, 3 серпня, вони накриють не всі області.

"Над центральною частиною Європи розляжеться антициклон Julian, над Чорним морем — антициклон Halil (див. карту внизу), а між ними присусідиться невеликий циклончик навіть без імені (позначаються циклони буквою Т, що означає низький атмосферний тиск, відповідно Н — високий, антициклон)", — пояснює Діденко.

Прогноз погоди на 3 серпня

У західних областях України, на півночі (окрім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі з грозами. Водночас після обіду локальні опади ймовірні на Черкащині, Полтавщині, місцями у Дніпрі.

Південні та східні регіони будуть під впливом антициклону Halil, який простягнеться від Чорного моря, тобто буде сухо та сонячно.

Вдень 3 серпня температура повітря на заході та північному заході України буде +19+23°С. На півночі до +25 °С, а у центральних областях буде спекотніше до +31 °С. На сході та півдні вдень сонце пригріє до +33°С.

Прогноз погоди 4 серпня

У неділю, 4 серпня, вночі дощі з грозами очікуються практично на всій території України, проте вже вдень на заході та півночі вони припиняться. Водночас центральні, східні та південні області локальні будуть з опадами.

Через дощову погоду спека спаде, тому в день позначка термометра коливатиметься від +24 °С до +26°С.

Дощовій та прохолодній погоді, за словами Діденко, сприятимуть перепади атмосферного тиску, які виникнуть через зміну повітряних мас.

Попри дощові та помірно теплі вихідні Укргідрометцентр попереджає про підвищений рівень пожежної небезпеки майже по всій території України.

"2-5 серпня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Закарпатської, 4-5 серпня і Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомлені.

Водночас 3-4 серпня через ймовірні дощі деякі області входять в зону небезпечного гідрологічного явища, тобто можливого підтоплення чи значного підвищення рівня води.

"На річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,8 м над рівнями, без негативних наслідків", — пише Укргідрометцентр.

Зауважимо, що на мапі відмічено коричневим кольором 3 рівень небезпеки, а зеленим — зміна гідрологічної ситуації без негативних наслідків.

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