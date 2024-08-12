З помірної до сильної: коли магнітна буря на Землі збільшить свою силу

Сонце ще на вихідних викинуло у космос активні СМЕ

На Землі продовжує триматись магнітна буря класу G2, тобто помірна. Астросиноптики прогнозують, що протягом понеділка, 12 серпня, шторм може вирости до класу G3, тобто сильного.

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), як передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ), що вдарив по магнітному полю Землі на вихідних, 10-11 серпня, спричинив шторм класу G2. Якщо на нашу планету прилетить ще два СМЕ, то до кінця понеділка можливе посилення магнітної бурі до категорії G3.

Магнітні бурі на Землі 12-18 серпня

До кінця тижня, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікуються одноденні магнітні бурі 7 та 4 балів.

Наразі, 12 серпня, на Землі тримається високий шторм 7 балів. Наступного дня, 13 серпня, він спаде до 4 балів, тобто до середнього. А вже з середи, 14 серпня, і по неділю, 18 серпня, прогнозується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні у другій половині серпня. Синоптики кажуть, що наразі не варто радіти, адже за прохолодою ще прийде спека.