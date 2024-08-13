Еще немного поштормит: Землю накрыла сильная магнитная буря, когда ее сила будет падать

Ученые продолжают наблюдать за штормом

В понедельник, 12 августа, Землю накрыла мощная магнитная буря. Астросиноптики говорят, что ее сила немного снизилась, но другие уверены, что сильный геомагнитный шторм 8 баллов все еще держится.

Синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) считают, передает сайт Spaceweather, что начавшаяся 12 августа сильная магнитная буря класса G4 снизится до умеренных G2 уже во вторник, 13 августа. Это произойдет тогда, когда Земля выйдет из комбинированного следа выброса корональной массы (СМЕ), который и стал причиной столь сильного шторма.

Магнитные бури на Земле в течение 13-18 августа

Согласно графику, обнародованному учеными на сайте Meteoagent, до конца текущей недели землянам стоит готовиться к сильной магнитной буре 8 баллов и средней 4 баллов.

Сейчас, 13 августа, на Земле царит сильный геомагнитный шторм 8 баллов, который продержится всего один день. Уже в среду, то есть 14 августа, он снизит свою силу до средних 4 баллов.

Затем, с 15 по 18 августа, не ожидается каких-либо колебаний выше 3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сначала по Украине пронесется прохлада, однако после нее будет жара. Такой прогноз погоды на август дал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.