Так вас бачить комар: як кусючі комахи знаходять ціль

Три фактори роблять вас привабливішими для кусючих комах

Не побачивши або внутрішнім компасом. Вчені з’ясували, що комарі знаходять людей за інфрачервоним тепловим випромінюванням, окрім раніше виявлених факторів. Інфрачервоне випромінювання від джерела, яке приблизно дорівнює температурі людської шкіри, подвоїло загальну активність комах у пошуку людини.

Це працює в поєднанні з раніше відомими орієнтирами у вигляді викидів СО2 та запахом людини. Дослідники також виявили, де знаходиться цей інфрачервоний детектор і як він працює.

Кожне джерело принади для комарів має обмеження. Завдяки вітру чи швидкому руху людини орієнтація комара може погіршитися. Проте при достатній близькості, наприклад 10 см, комахи можуть помітити тепло, яке підіймається від нашої шкіри. І вони можуть безпосередньо відчувати температуру нашої шкіри, коли приземляються. Їм доступне сприйняття енергії від тепла на більших відстанях, коли воно перетворилось на електромагнітні хвилі, як правило, в інфрачервоному діапазоні спектра.

Як одяг ховає людину в інфрачервоному спектрі

Додавання теплового інфрачервоного випромінювання від джерела з температурою 34º за Цельсієм (приблизно температури шкіри) подвоїло пошукову активність комах. Це робить інфрачервоне випромінювання нещодавно задокументованим відчуттям, за допомогою якого комарі визначають місцезнаходження. Вчені виявили, що воно залишається ефективним приблизно до 70 см. Працює разом із видихом та запахом. Вловлюють його комарі кінчиками антен, які містять чутливий до температури білок TRPA1. Окрім цього вчені виявили кілька білків у сімействі родопсину, які були досить чутливими до невеликих підвищень температури.

Раніше "Телеграф" розповідав про ряд відкриттів, які вчені зробили, вивчаючи Туринську плащаницю. Також за допомогою ШІ на основі відбитка відновили імовірне зображення Христа.