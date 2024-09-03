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Сонце створило понад 10 сильних спалахів: прогноз щодо магнітних бур до кінця тижня

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Відкриті джерела

"Червоних" днів на графіку немає

Астросиноптики зафіксували на світилі одинадцять спалахів, які відбулись протягом доби. Чи відбудуться магнітні бурі найближчим часом.

Згідно з даними сайту Meteoprog, упродовж останніх 24 годин на Сонці сталось дев'ять спалахів класу С та два спалахи класу М. Такі вибухи майже не несуть загрози для нашої планети.

За словами фахівців, найбільший спалах класу М1,4 може стати причиною радіоперешкод на Землі, а також викликати сонячний радіаційний шторм.

Ймовірність, що на Землі протягом 3 вересня буде малий або великий геомагнітний шторм складає всього 1 %.

Магнітні бурі протягом 3-8 вересня

Як повідомили у ресурсі Meteoagent, упродовж цих днів не варто очікувати сильних геомагнітних бур, а лише середню бурю в 4 бали. Вона має протриматись лише у вівторок, 3 вересня.

Вже у середу, 4 вересня, її сила знизиться до "зеленого" рівня і така синоптична ситуація прогнозується до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України найближчими днями передбачаються дощі.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік