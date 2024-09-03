Солнце создало более 10 сильных вспышек: прогноз по магнитным бурям к концу недели

"Красных" дней на графике нет

Астросиноптики зафиксировали на светиле одиннадцать вспышек, которые произошли в течение суток. Состоятся ли магнитные бури в ближайшее время.

Согласно данным сайта Meteoprog, за последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С и две вспышки класса М. Такие взрывы почти не представляют угрозы для нашей планеты.

По словам специалистов, самая большая вспышка класса М1,4 может стать причиной радиопомех на Земле, а также вызвать солнечный радиационный шторм.

Вероятность того, что на Земле в течение 3 сентября будет малый или большой геомагнитный шторм составляет всего 1%.

Магнитные бури в течение 3-8 сентября

Как сообщили в ресурсе Meteoagent, за эти дни не стоит ожидать сильных геомагнитных бурь, а лишь среднюю бурю в 4 балла. Она должна продержаться только во вторник, 3 сентября.

Уже в среду, 4 сентября, ее сила снизится до "зеленого" уровня, и такая синоптическая ситуация прогнозируется до конца недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины в ближайшие дни предполагаются дожди.