Гравця збірної України зняли з поїзда та доставили до ТЦК

У баскетболіста була "броня"

Форварда "Дніпра" та збірної України Володимира Конєва було знято з поїзда, яким він їхав до Латвії на матч національної команди. Гравця доставили до луцького ТЦК.

Про це повідомив у Facebook президент дніпровського клубу Валерій Кондратьєв. За його словами, Володимир мав "броню" від Міністерства молоді та спорту України.

"Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв’язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК "Дніпро" – Володимир Конєв і Daniil Sypalo – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК в Луцьку для з’ясування обставин.

Звертаюся до міністра молоді та спорту Матвій Бідний, голови НОК Вадим Гутцайт, генерального секретаря ФБУ Володимира Драбіковського та президента ФБУ Михайло Бродський з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені – так само, як це роблять футболісти національної збірної України та представники інших команд", — написав Кондратьєв.

Додамо, що 21 лютого Україна зіграє проти Словенії у відборі на Євробаскет-2025, а 24 лютого – з Португалією. На цей час Синьо-жовті йдуть останніми у відбірковій групі, з якої на турнір вийдуть 3 команди. ЧЄ-2025 відбудеться у Латвії, Кіпрі та Фінляндії.

Турнірне становище команд у групі А відбору на Євробаскет-2025

Раніше повідомлялося, що молодший син легенди боксу, мера Києва Віталія Кличка Максим уперше отримав виклик до збірної України з баскетболу. Максима Кличка також викликали в національну команду на лютневі матчі.