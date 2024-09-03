Готуйте парасольки: де найближчими днями будуть дощі та чи принесуть вони прохолоду

У деяких областях пройде гроза

В Україну йде омріяна осіння прохолода та дощі. Вже з 3 вересня і майже до кінця тижня позначка температури вдень сягне +25°С.

Згідно з даними Укргідрометцентру опади очікуються на сході, півдні та центральній частині країни.

Погода 4 вересня

У середу на сході країни вдень буде до +27°С, а вночі стовпчик термометра опустися до +20°С. Можлива невеличка злива, яка почнеться зранку та до обіду має закінчитись. На півдні країни прогнозується гроза і з більшими опадами. Вдень буде до +27°С, вночі від +18°С. Захід країни опади та грози оминуть, але у цих регіонах буде трохи прохолодніше. Так, вночі термометр покаже до +18°С, а вдень аж +28°С. На півночі країни та в Києві прогнозується до +28°С та без опадів. Пориви вітру 4 вересня становитимуть 5-10 м/с.

Погода 5 вересня

У четвер на сході країни продовжать проливатися дощі з можливими грозами. Але це не принесе значної прохолоди, адже в день буде до +27°С, а вночі до 20°С. Такі ж температурні межі очікують і південь країни, проте тут дощі та грози будуть сильніші. Опади прогнозуються і в центральній частині країни, де позначка термометра сягне +28°С. На півночі та заході країни дощів не обіцяють. Температура у західних областях коливатиметься від +24 до +26°С, в центральних до +28°С. Пориви вітру 5 вересня становитимуть 5-10 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні суттєво похолодає та чи довго триматиметься літня спека.