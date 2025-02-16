Кремль збирається "пригадати" Україні та Заходу нібито попередні "обмани"

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія під час мирних перемовин врахує нібито "обмани" з боку Заходу та України, які "були раніше".

Як повідомляють російські "ЗМІ", йдеться про нібито домовленість про "нерозширення" НАТО на схід за рахунок приєднання до Альянсу країн пострадянського простору, а також про нібито "невиконання" Україною Мінських угод у період з 2014 по 2022 роки.

Про те, що саме на Росію накладали санкції за анексію Криму та участь у неоголошеній війні на Донбасі, Пєсков вирішив не згадувати.

Також Пєсков заявив, що Україна "не відповідає за свої слова". Ще він наголосив, що наша країна "має дефіцит суверенності".

"Робиш висновок, що ця країна, напевно, не настільки може відповідати за свої слова. І щоразу потрібно робити певне коригування, домовляючись з ними, на дефіцит суверенності та на дефіцит довіри до них, який нікуди вже не подінеться", — сказав речник Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україну не запрошували на переговори щодо завершення війни, які нібито мають відбутися найближчими днями між представниками США та Росії у Саудівській Аравії.

Пізніше "Телеграф" повідомив, що, ймовірно, планується організація саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.