Група сонячних плям постійно створює сильні спалахи: чи чекати магнітних бур

Астросиноптики знайшли нове джерело вибухів

Вчені зафіксували на світилі нову групу сонячних плям, які постійно тріщать спалахами класу М. Чи прогнозуються найближчими днями магнітні бурі на Землі.

Велика група сонячних плям має назву AR3813 і вона скоро повернеться "обличчям" до нашої планети. Про це повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Ця потужна сонячна пляма вже кинула кілька CME у бік Венери. Земля незабаром опиниться на лінії вогню, оскільки цього тижня активна область повернеться до нашої планети", — зауважили вони.

Магнітні бурі на Землі протягом 4-8 вересня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми", що було оприлюднено в ресурсі Meteoagent, упродовж цих днів не прогнозується будь-яких геомагнітних штормів. Тобто до кінця тижня очікується мінімальна сонячна активність 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні після спекотного та сухого літа очікується перше суттєве зниження температури.