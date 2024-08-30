Спека нікуди не подінеться: метеорологи розповіли, чого чекати у вересні

Висока температура в Атлантиці нагріває Європу

На Європу чекає аномально теплий вересень після такої ж аномальної спеки влітку, коли посуха та температурні позначки били всі можливі рекорди. Згідно з даними Atmospheric G2, на початку місяця температура на материку буде на 5-8 градусів вище за середнє значення, яке трималося на одному рівні протягом 30 років спостережень.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що Південна Німеччина, Балкани, Україна та Балтія будуть "особливо теплими".

"Глобальне потепління продовжує літню спеку у вересні та навіть жовтні в Європі. Це збільшує загрозу від екстремальних погодних явищ, таких як повені, сильні шторми та лісові пожежі, але більш м’які умови також можуть відкласти початок опалювального сезону", — пише видання.

Якою буде погода в другій половині вересні точно сказати складно. За словами метеоролога компанії Maxar Technologies Inc. Метью Дросса, багато залежатиме від впливу Атлантичного океану, температура в якому залишається високою, що провокує появу такого явища як Ла-Нінья.

"Температура в Атлантиці була майже рекордно високою протягом кількох місяців, і це нагрівало Європу", — мовив метеоролог.

Водночас це може зіграти неприємний жарт і стати таким собі "джокером вересня". Метеорологи не виключають шторми, зливи та буревії у Великій Британії, Франції та на Піренейському півострові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в останні дні літа. Спека не збирається покидати Київ.