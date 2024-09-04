Группа солнечных пятен постоянно создает сильные вспышки: ждать ли магнитных бурь
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Астросиноптики обнаружили новый источник взрывов
Ученые зафиксировали на светиле новую группу солнечных пятен, которые постоянно трещат вспышками класса М. Прогнозируются ли в ближайшие дни магнитные бури на Земле.
Большая группа солнечных пятен называется AR3813 и она скоро вернется "лицом" к нашей планете. Об этом сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.
"Это мощное солнечное пятно уже бросило несколько CME в сторону Венеры. Земля вскоре окажется на линии огня, поскольку на этой неделе активная область вернется к нашей планете", — отметили они.
Магнитные бури на Земле в течение 4-8 сентября
Согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах", обнародованном в ресурсе Meteoagent, в течение этих дней не прогнозируется каких-либо геомагнитных штормов. То есть, до конца недели ожидается минимальная солнечная активность 2-3 балла.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине после жаркого и сухого лета ожидается первое существенное понижение температуры.