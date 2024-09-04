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Группа солнечных пятен постоянно создает сильные вспышки: ждать ли магнитных бурь

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Солнце
Солнце. Фото Главред

Астросиноптики обнаружили новый источник взрывов

Ученые зафиксировали на светиле новую группу солнечных пятен, которые постоянно трещат вспышками класса М. Прогнозируются ли в ближайшие дни магнитные бури на Земле.

Большая группа солнечных пятен называется AR3813 и она скоро вернется "лицом" к нашей планете. Об этом сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Это мощное солнечное пятно уже бросило несколько CME в сторону Венеры. Земля вскоре окажется на линии огня, поскольку на этой неделе активная область вернется к нашей планете", — отметили они.

Магнитные бури на Земле в течение 4-8 сентября

Согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах", обнародованном в ресурсе Meteoagent, в течение этих дней не прогнозируется каких-либо геомагнитных штормов. То есть, до конца недели ожидается минимальная солнечная активность 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине после жаркого и сухого лета ожидается первое существенное понижение температуры.

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#Прогноз #Магнитные бури #График