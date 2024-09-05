Частина викиду зі Сонця скоро торкнеться Землі: чи прогнозуються магнітні бурі цими днями

Світило продовжує гратись

Зі Сонця вилетів викид корональної маси (СМЕ), намагнічений слід від якого може вплинути на магнітне поле нашої планети. Астросиноптики дали прогноз щодо магнітних бур на найближчі дні.

Вчені зі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вважають, що CME може пролетіти близько до Землі у п'ятницю, 6 вересня, передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather. Плазма, яка може потрапити на Землю після прольоту СМЕ, викличе лише полярні сяйва.

Тобто будь-яких магнітних бур не прогнозується.

Магнітні бурі на Землі до кінця поточного тижня

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 5 вересня, наша планета у лапах середньої магнітної бурі 4 балів. Вона має протриматись всього один день.

Вже протягом 6-8 вересня очікується мінімальна сонячна активність "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні в останні дні робочого тижня. Місцями денна температура ще триматиметься біля +32 градусів.