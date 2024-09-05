Часть выброса из Солнца скоро коснется Земли: прогнозируются ли магнитные бури в эти дни

Светило продолжает играть

Из Солнца вылетел выброс корональной массы (СМЕ), намагниченный след которого может повлиять на магнитное поле нашей планеты. Астросиноптики дали прогноз по магнитным бурям на ближайшие дни.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) считают, что CME может пролететь близко к Земле в пятницу, 6 сентября передает сайт исследования космической погоды Spaceweather. Плазма, которая может попасть на Землю после пролета СМЕ, вызовет только полярные сияния.

То есть каких-либо магнитных бурь не прогнозируется.

Магнитные бури на Земле к концу текущей недели

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 5 сентября, наша планета в лапах средней магнитной бури 4 балла. Она должна продержаться всего один день.

Уже 6-8 сентября ожидается минимальная солнечная активность "зеленого" уровня.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой ожидается погода в Украине в последние дни рабочей недели. Местами дневная температура еще будет держаться около +32 градусов.