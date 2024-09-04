Тепло, проте із "сюрпризом": синоптик дала прогноз погоди на 5 вересня

Ночі вже свіжі

Вересень почався в Україні з літньої спеки, хоча поступово осінь все ж бере своє і температура повітря потроху знижується. У четвер, 5 вересня, ще буде тепло, проте налетить рвучкий вітер.

"5-го вересня в Україні буде тепло, до помірної спеки, протягом дня +24 +29 градусів, острівцями до +30 градусів. Вночі явно свіжіше, можна навіть десь тримати плед чи тоненьку ковдру, +14+19 градусів", — прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Вона додала, що у більшості областей у четвер буде без опадів. Проте у південній частині України місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Крім того, 5 вересня очікується рвучкий східний вітер, часом сильний.

"У Києві в четвер буде вітряно, тепло, до +28, +29 градусів та сухо", — написала синоптик, додавши, що тепла погода в Україні ще побуде.

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух пояснила "Телеграфу", що клімат сильно змінюється. Те, що зараз за вікном — метеорологічне літо, адже середньодобова температура повітря перевищує +15 градусів. Відповідно до тих прогнозів, які ми зараз маємо, отриманих за допомогою чисельних моделей, очікується, що вересень в цьому році в Україні буде аномально теплим, додала вона.