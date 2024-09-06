Велика група сонячних плям спалахнула: чи прогнозуються магнітні бурі на вихідних

Чи є на графіку "червоні" дні

На Сонці панує група плям, яка вдруге за цей тиждень створила викид корональної маси (СМЕ). Астросиноптики дали прогноз щодо магнітних бур на найближчі дні.

Як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, прихована група сонячних плям, що розташовані на зворотній стороні зірки, напевно, потріскує від активності. Якби вона була звернена до Землі, то на вихідних можна було б очікувати на магнітні шторми.

Магнітні бурі на Землі упродовж 6-8 вересня

Згідно з даними графіка "Попередження про сонячні спалахи та шторми", який було оприлюднено фахівцями в ресурсі Meteoagent, останні дні тижня не принесуть магнітних бур. Тобто очікується тільки мінімальна сонячна активність 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи побільшало в Україні періоду "бабине літо". Про сюрпризи клімату розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.