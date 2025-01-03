"Обмороження" або "бруд": чоловік похвалився своїм новим тату і став жертвою тролів у мережі (фото)

Дехто встав на його захист

Фанат татуювань, який майже повністю покрив ними своє тіло, вирішив похвалитися в інтернеті своїм новим "тюнінгом". Однак реакція користувачів мережі виявилася, ймовірно, зовсім не такою, як він очікував. І тепер він отримує на свою адресу уїдливі повідомлення, в яких люди ніби наввипередки намагаються придумати смішну назву для його нового татуювання.

Про це пише The Sun. У сміливому дизайні всі п’ять пальців парубка були повністю зачорнені на кінчику, переходячи в крихітні крапки прямо перед кісточкою. Натхнений новим татуюванням хлопець поспішив похвалитися нею на Reddit (відома соціальна мережа/форум), але ті, хто прокоментував пост, здебільшого були не вражені кінцевим результатом.

Люди стали вигадувати назви для тату, і однією із найпопулярніших стало обмороження:

"схоже на обмороження";

"Вони називають це "Моя поїздка на Еверест";

"І тепер, не дай Боже, вони колись реально обморозяться";

"Цей стиль відомий як "Влаштуйте своєму фельдшеру невеликий серцевий напад".

Інші наполягали, що руки фаната татуювань вічно виглядатимуть брудними через нове татуювання.

"Як людина, на руках якої було мастило двигуна/мотора, це буде виглядати так, ніби йому потрібно постійно мити руки"

"Я думаю, йому НІКОЛИ не доведеться турбуватися про те, наскільки брудними насправді тепер його нігті, оскільки вони завжди будуть брудними..."

"Схоже, це хороший спосіб ніколи більше ні з ким не ділитися своїми чіпсами, оскільки через тиждень це буде виглядати як захворювання шкіри"

Однак, були й ті, хто підтримав незвичайний дизайн.

"Мені подобається ідея, і вона здається дуже добре зробленою, так що це не лайно в цьому сенсі!"

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