Большая группа солнечных пятен вспыхнула: прогнозируются ли магнитные бури на выходных

Есть ли на графике "красные" дни

На Солнце царит группа пятен, которая второй раз за эту неделю создала выброс корональной массы (СМЕ). Астросиноптики дали прогноз по магнитным бурям на ближайшие дни.

Как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, скрытая группа солнечных пятен, расположенных на обратной стороне звезды, наверняка потрескивает от активности. Если бы она была обращена к Земле, то на выходных можно было бы ожидать магнитных штормов.

Магнитные бури на Земле в течение 6-8 сентября

Согласно данным графика "Предупреждения о солнечных вспышках и штормах", обнародованном специалистами в ресурсе Meteoagent, последние дни недели не принесут магнитных бурь. То есть ожидается только минимальная солнечная активность 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, увеличился ли в Украине период "бабьего лето". О сюрпризах климата рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.