Селфі на проспекті Путіна та Крим: новоспечена військова омбудсменка потрапила у скандал, як пояснила

Українці почали публікувати у мережі неоднозначні фотографії з її соціальних мереж, до яких у багатьох виникли питання

У мережі розкритикували призначення Ольги Решетилової на посаду уповноваженим президента України із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Їй пригадали її минулі поїздки до Росії та на тимчасово окуповані території, але вона вже поспішила дати відповідь.

Так, після призначення правозахисниці та журналістки Решетилової на нову посаду низка українців стала публікувати в мережі скріншоти з її соціальних мереж, де вона викладала фото з Росії та тимчасового окупованого Криму вже після його окупації.

Серед фотографій знайшли, наприклад, селфі із Чечні на фоні таблички "проспект В.В.Путіна".

Також деяких обурив її пост із критикою "Азова", яким вона ставила в осуд піар. Мовляв, про них було чути більше, ніж про ЗСУ через наявність пресцентру.

Варто зазначити, що сама Решетилова вже встигла відповісти на критику. Вона опублікувала пост, де пояснила свої поїздки професійними обов’язками.

"Журналістськими розслідуваннями та правозахистом я займаюся з 2015 року. На жаль, ця робота проводиться не лише там, де безпечно", — пише вона.

Омбудсменка запевнила, що окупований Крим у 2015 році вона відвідувала з метою документування насильницьких зникнень кримчан. А в Чечні вона була на суді за політв’язнями Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.

"На автомобілі українського консульства у супроводі українських дипломатів. Я робила матеріали про це для кількох видань", — пояснює вона і додає. "Це були дуже небезпечні поїздки. Ми цілком могли не повернутися. Але вони були важливими, бо тоді практично ніхто не говорив про те, що Росія творить із викраденими громадянськими українцями. І це треба було показати. Я пишаюся цією роботою і тими людьми, які були поруч".

Резюмуючи, Решетилова попросила українців критично оцінювати інформацію "і не приписувати конспірології там, де її немає".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 29 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з’явиться посада військового омбудсмена. Він наголосив, що відповідний запит надходив від військовослужбовців.