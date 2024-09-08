Подорож на 1,8 мільярда років: вчені показали, як виглядала Земля в глибоку давнину (відео)

Геологи вперше змогли "відмотати час" настільки далеко

Вчені змогли змоделювати процес руху тектонічних плит за останні 1,8 мільярда років. Хоча зараз існує багато моделей, які можуть показати, як рухалися континенти в давнину, проте жодна з них не показувала, який вигляд мала Земля у настільки віддалені часи.

Роботу провели вчені-геологи під проводом Сяньчжі Цао з Океанічного університету Китаю. Вона була оприлюднена у відкритому доступі в журналі Geoscience Frontiers.

Вчені говорять, що покладалися на різні геологічні методи, проте основною для них стали палеомагнітні дані, які дозволили відстежити полоення древніх континентів щодо магнітних полюсів Землі. Простіше кажучи, коли магма застигає, то сформовані мінерали "запам’ятовують" напрям і силу магнітного поля, яке існувало в той час. Через наявність заліза вони вишиковуються у напрямку магнітного полюса і тим самим працюють як маленькі компаси.

Крім того, дослідники використовували інформацію про магматичні процеси, щоб відстежити межі тектонічних плит і уточнити напрямок їх руху.

Вивчення руху плит є першим етапом на шляху створення повної цифрової моделі Землі протягом всієї її історії. Своєю чергою, це дозволить зайнятися глибшим вивченням гіпотез про минуле нашої планети. Наприклад, вивченням питань, звідки тут з’явився кисень і через що в ранній історії Землі відбувалися періоди екстремальних коливань температури.

У майбутньому це також дозволить легше розуміти історію інших планет, якщо людство зможе почати колонізацію космосу.

Хоча історія Землі налічує 4,6 мільярда років, проте вчені змогли поки зрозуміти щойно відбувалося з тектонікою в останні 1,8 млрд років. І це при тому, що життя на планеті змогло обзавестися складною клітиною з ядром приблизно 1,65 млрд років тому.

Як повідомлялося раніше, через танення вічної мерзлоти на Землі мільйонам людей загрожує нова небезпека. Цього разу йдеться про можливість отруєння ртуттю, яка через танення вимиватиметься із ґрунту та потраплятиме у ґрунтові води.