"В України немає вибору": Трамп виступив з новими скандальними заявами, що вже наговорив

Трамп знову наговорив скандальних речей про Україну, НАТО та Європу

Президент США Дональд Трамп щиро вважає, що Україна повинна буде прийняти умови мирної угоди з російським режимом, бо в неї нібито "немає вибору". Окрім того, він заявив про нібито "значний прогрес" у просуванні мирної угоди між Україною та росіянами, яка повинна припинити бойові дії.

Про це він заявив під час виступу в Білому домі 6 березня. Зібрали головне із заяв одіозного американського президента:

Трамп заявив, що Україні доведеться змиритися та піти на мирну угоду з РФ, оскільки в неї нібито "немає вибору".

За версією Трампа, в останні дні вдалося досягти "значного прогресу" у справі врегулювання війни між Україною та РФ. В чому саме полягає цей прогрес – ось тут Трамп вирішив за краще відмовчатися.

Незабаром буде ухвалено рішення щодо правового статусу 240 тисяч українців, які перебувають в США, як біженці. Трамп не підтвердив, але й не спростував те, що Білий дім розглядав скасування захисту для них, що означає подальшу депортацію.

Анонсував візит до Саудівської Аравії "в найближчі пару місяців".

Розмріявся про загальну денуклеаризацію, заявивши, що було б непогано, якби всі країни позбулися ядерної зброї. В першу чергу, заявив Трамп, мова йде про США, Росію та Китай. Іронічно, що його заява пролунала на фоні повного краху Будапештського меморандуму, за яким Україна віддала ядерну зброю – коли два гаранти безпеки України фактично об'єдналися проти неї.

Звинуватив Байдена в тому, що переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм нібито зірвалися.

Трамп також підтвердив, що США розглядають варіант зняти захист із тих союзників по НАТО, які витрачають на оборону менше, ніж вимагають Сполучені Штати. Попутно дав копняка Японії, заявивши, що США не повинні її захищати у випадку війни, оскільки союзники по НАТО, мовляв, не будуть захищати США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Вашингтон відновили роботу. Україна сподівається, що вже наступного тижня відбудеться змістовна зустріч між командами обох країн.

Раніше держсекретар США Марк Рубіо заявив, що переговори України та Росії мають відбутися. Це вимагатиме поступок з обох боків, але "ми маємо посадити їх обох за стіл переговорів", заявив він. За його словами, війна має припинитися, але "ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити".