Менше, ніж у Садового: скільки заробляє Кличко на посаді мера столиці

Минулого року Кличко не писав заяв на отримання матеріальної допомоги

Зарплата Віталія Кличка, який з 2014 року обіймає посаду мера Києва, за січень 2025 року склала 77 422 гривні. З цієї суми після вирахування податків і зборів чиновник отримав 59 615 гривень.

При цьому відповідно до затвердженого штатного розкладу апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2025 рік оклад Голови у січні становив 98 757,00 гривень.

Про це повідомляється у відповіді Управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації Київської міської ради (КМДА) на офіційний запит "Телеграфу".

Варто зазначити, що зарплата чиновників в Україні складається із посадового окладу та різних надбавок залежно від посади, стажу та інших факторів.

Так, 2024 року Віталій Кличко щомісяця отримував різну зарплату. Найменше він отримав у березні — 67 607 гривень після вирахування податків та зборів.

Найбільшу зарплату мер Києва отримав у грудні 2024 року — 154 082 гривні з усіма вирахуваннями.

Тим часом у 2024 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, а також матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки меру столиці не виплачувалися.

Нижче можна ознайомитися зі звітністю про заробітну плату Кличка за кожен місяць 2024 року.

Цікаво, що заробітна плата міського голови Львова Андрія Садового за січень 2025 року становила 81 394,01 гривні. Ця сума вийшла після всіх вирахувань податків та зборів.

Таким чином виходить, що мер столиці України отримує зарплату на порядок меншу, ніж міський голова Львова Садовий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки заробляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Став відомий розмір його зарплати у січні 2025 року, а також за 2024 рік.