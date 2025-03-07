З будь-яких причин. Яка категорія чоловіків може вільно виїхати за кордон

Чоловіки, яких зняли з військового обліку, можуть вільно перетинати кордон, але за умови, що вони є особами з інвалідністю

Перетинати кордон нашої держави можуть лише деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків. Таким правом можуть скористатись і особи, що мають ІІІ групу інвалідності.

Особам з інвалідністю будь-якої групи можна перетинати кордон без обмежень. Це передбачено законодавством України та підтверджується відповідними нормативними актами, передає юридична компанія "INSEININ".

Крім того, перетинати кордон такі особи можуть з різних причин, наприклад на лікування, навчання, роботу, відпочинок чи через особисті обставини, а також необмежену кількість раз.

Аби виїхати в іншу країну, особі потрібно надати прикордонникам наступні документи:

дійсний закордонний паспорт,

документ, що підтверджує статус особи з інвалідністю: посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю.​ Ці документи має видати Україна. Якщо інвалідність настала в іншій країні, то за такими документами виїхати не вдасться;

військово-обліковий документ, де міститься відмітка про відстрочку або зняття з військового обліку.​

Рішення про дозвіл чи заборону перетину кордону приймається прикордонниками у пункті пропуску. Якщо ж воно було негативним, то особі мають надати письмове пояснення з підставами, яке можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто ще з чоловіків може виїхати за кордон у березні.