Україна отримає британські розвіддані? У Лондоні готові ігнорувати позицію США

Британія попри свої обмежені можливості, продовжить збирати та аналізувати в інтересах України необроблені розвідувальні дані

На тлі рішення США про призупинку надання Україні розвідувальних даних Велика Британія продовжить постачати Україні важливу інформацію – попри пряму заборону Сполучених Штатів. Британські можливості менші за американські, але Лондон готовий ігнорувати позицію США з цього питання.

Про це повідомляє The Guardian. Зазначається, що Британія попри свої обмежені можливості, продовжить збирати та аналізувати в інтересах України необроблені розвідувальні дані, та не буде передавати Сполученим Штатам отриману інформацію.

"Їхні можливості не настільки всеосяжні, як у США, не такого масштабу і не можуть їх замінити", – пояснив виданню колишній співробітник британського уряду.

Британська допомога дозволить Україні не тільки зберегти певну можливість раннього попередження про атаки російських окупантів, але й можливість бити по цілях у глибокому тилу в Росії. Тобто можливості завдавати по території РФ потужних ракетних та дронових ударів у ЗСУ збережуться.

При цьому українські сили, скоріше за все, будуть отримувати інформацію, зібрану за допомогою супутників, наземних станцій, літаків-розвідників та розгорнутих наземних сил: всі ці можливості у Британії є. Також, ймовірно, Україна буде отримувати від британців дані, які британським збройним силам передають США. Звісно, Вашингтон заборонив Лондону надавати Україні таку інформацію, проте не виключається, що Британія проігнорує американську заборону, адже довести таке порушення буде майже неможливо.

Зазначимо, що зараз Україна почала роботу над отриманням розвідданих від альтернативних джерел. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, наразі Київ не отримав точної інформації як саме обмежуватиметься доступ до цих даних зі сторони США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заборонив надавати Україні розвіддані, хоча він кілька разів запевняв, що жодних змін не буде. Сполучені Штати скасували режим обміну розвідданими "Rel UKR", заборонивши британським розвідувальним агентствам, включаючи GCHQ, передавати українським партнерам будь-яку розвідувальну інформацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що союзники США можуть перестати ділитися з ними розвідданими. Вже відомо, які країни "вписалися" за Україну.