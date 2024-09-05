Знімки з космосу, з-під води та ультрамакро: помилуйтесь приголомшливими науковими фото, які варто побачити

Природа та технології здатні створити надзвичайну красу

Космос незбагненний та цікавий, однак не менше загадок можна відшукати в морських глибинах або навіть в найменших часточках різноманітних матеріалів. Іноді вдається зафіксувати незвичайні знахідки та моменти.

Команда наукового журналу Nature щомісяця відбирає кращі фотографії. "Телеграф" звернув увагу на ці п'ять серпневих знімків, які показують всю багатогранність нашого світу. Фото показують не тільки космічні явища, а і те що відбуваються у товщі води або які можна побачити тільки у потужний мікроскоп.

Джош Дурі зняв неймовірні падаючі зірки в Солсбері, Великобританія. Метеоритний потік Персеїди був зафільмований над доісторичними монолітами Стоунхенджа на фоні Чумацького шляху.

Метеоритний потік Персеїди над Стоунхенджем/ Джош Дурі

На цьому Знімку нановолокна тут сфотографована мікроструктура нового біоактивного матеріалу такий матеріал дослідники використовують для того щоб відновлювати пошкоджені хрящі людини. Автор знімка — Самуель І. Стапп.

Нановолокна/ Самуель І. Стапп

Капська олуша, що пірнає прямо в середину круглої зграї сардин. Підводний фотограф Уейн Лай зняв момент, коли птах забажав перекусити рибою, яку з глибин до поверхні підняли дельфіни.

Капська олуша та сардини/ Уейн Лай

Біолог Патрік Кілінг у Канаді сфотографував поліп мікроскопічного корала. Цей паразит загрожує здатності коралів переживати потепління води та вибілювання.

Мікроскопічний корал / Патрік Кілінг

Цю фотографію зробив з космосу астронавт Метью Домінік на борту Міжнародної космічної станції. На ньому — нетрадиційний погляд на північне сяйво.

Північне сяйво з космосу / Метью Домінік

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені попереджають, що серйозні кліматичні зміни можуть викликати руйнування мостів. Переправи будувались тоді, коли таких спекотних днів не було і матеріали не призначені для витримування перепадів температур.