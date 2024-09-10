Взрыв от нити магнетизма все же прилетел на Землю: какой силы бурлит магнитная буря

Плохое настроение обеспечено

Ученые зафиксировали на светиле нить магнетизма, спровоцировавшую выброс корональной массы (СМЕ). Их прогноз по магнитным бурям в ближайшие дни подтвердился, поэтому на Земле держится шторм 6 баллов.

Согласно модели Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), как передает Spaceweather, нить магнетизма вспыхнула на Солнце 8 сентября, выбросив клубок прохладной темной плазмы к Земле. Он коснется магнитного поля нашей планеты поздно 10 сентября.

Такой удар может стать причиной магнитной бури в 6 баллов с полярными сияниями, которые можно увидеть невооруженным глазом в северных штатах США, объясняют астросиноптики.

Прогноз магнитных бурь в течение 10-15 сентября

В ресурсе Meteoagent был обнародован график "Прогноз солнечных вспышек на сентябрь 2024 года", согласно которому землянам следует готовиться к двухдневной магнитной буре 6 баллов, которая будет держаться 10 и 11 сентября.

Уже с 12 по 15 сентября прогнозируется минимальная солнечная активность в 2 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что климат на Земле меняется. Ученые говорят, что следствием может быть изменение засух на наводнение.