Укр

Взрыв от нити магнетизма все же прилетел на Землю: какой силы бурлит магнитная буря

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1074
Солнце
Солнце. Фото Главред

Плохое настроение обеспечено

Ученые зафиксировали на светиле нить магнетизма, спровоцировавшую выброс корональной массы (СМЕ). Их прогноз по магнитным бурям в ближайшие дни подтвердился, поэтому на Земле держится шторм 6 баллов.

Согласно модели Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), как передает Spaceweather, нить магнетизма вспыхнула на Солнце 8 сентября, выбросив клубок прохладной темной плазмы к Земле. Он коснется магнитного поля нашей планеты поздно 10 сентября.

Такой удар может стать причиной магнитной бури в 6 баллов с полярными сияниями, которые можно увидеть невооруженным глазом в северных штатах США, объясняют астросиноптики.

Прогноз магнитных бурь в течение 10-15 сентября

В ресурсе Meteoagent был обнародован график "Прогноз солнечных вспышек на сентябрь 2024 года", согласно которому землянам следует готовиться к двухдневной магнитной буре 6 баллов, которая будет держаться 10 и 11 сентября.

Уже с 12 по 15 сентября прогнозируется минимальная солнечная активность в 2 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что климат на Земле меняется. Ученые говорят, что следствием может быть изменение засух на наводнение.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График