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Возле Вернадского родился первый тюлененок этого года: ему выбирают имя (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Детеныш пока не имеет имени Новость обновлена 18 сентября 2024, 13:38
Детеныш пока не имеет имени

За мамой и малышом присматривают полярники

В Национальном антарктическом научном центре сообщили замечательную новость — у станции "Академик Вернадский" родился детеныш тюленя Ведделла. В этом году это первый тюленек. Пол – мальчик.

Он родился на острове Винтер, напротив острова Галиндез, где находится станция. Ученые не просто любуются малышами, они проводят исследования. Поэтому и следили за мамой с дрона. Ученые собрали образцы плаценты. Они будут изучать их на содержание стойких органических загрязнителей и проведут различные исследования.

Также ученые рассказали, что следят за размножением тюленей – на это влияет наличие льда, потому что именно на нем часто рожают тюлени-мамы. Малыша заметили впервые 17 сентября. Малыш должен весить 25-30 кг. Уже скоро он наберет вес в 90 кг — три месяца тюленят будет питаться молоком матери с жирностью 54%. Во взрослой жизни тюлени Ведделла весят 400 кг.

Новорожденный тюлень Ведделла
Новорожденный тюлененок
Новорожденный тюлененок Ведделла
Мама рядом

Имя для первенца ученые предлагают выбрать вместе. Варианты можно написать на странице арктического центра до 22 сентября. Полярники 29-й экспедиции выберут интереснейший вариант, его автор получит шеврон экспедиции в подарок.

Авторы фото: Александр Мацибура и Татьяна Баглай

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у станции можно увидеть не только тюленей. В этом году здесь уже встречали морских слонов и впервые зафиксировали кита-финвала.

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