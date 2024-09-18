Возле Вернадского родился первый тюлененок этого года: ему выбирают имя (фото)

За мамой и малышом присматривают полярники

В Национальном антарктическом научном центре сообщили замечательную новость — у станции "Академик Вернадский" родился детеныш тюленя Ведделла. В этом году это первый тюленек. Пол – мальчик.

Он родился на острове Винтер, напротив острова Галиндез, где находится станция. Ученые не просто любуются малышами, они проводят исследования. Поэтому и следили за мамой с дрона. Ученые собрали образцы плаценты. Они будут изучать их на содержание стойких органических загрязнителей и проведут различные исследования.

Также ученые рассказали, что следят за размножением тюленей – на это влияет наличие льда, потому что именно на нем часто рожают тюлени-мамы. Малыша заметили впервые 17 сентября. Малыш должен весить 25-30 кг. Уже скоро он наберет вес в 90 кг — три месяца тюленят будет питаться молоком матери с жирностью 54%. Во взрослой жизни тюлени Ведделла весят 400 кг.

Новорожденный тюлененок

Мама рядом

Имя для первенца ученые предлагают выбрать вместе. Варианты можно написать на странице арктического центра до 22 сентября. Полярники 29-й экспедиции выберут интереснейший вариант, его автор получит шеврон экспедиции в подарок.

Авторы фото: Александр Мацибура и Татьяна Баглай

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у станции можно увидеть не только тюленей. В этом году здесь уже встречали морских слонов и впервые зафиксировали кита-финвала.