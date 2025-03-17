Майже як "ядерна зброя": у Канаді запропонували заборонити Pornhub для американців

Удар безперечно буде болючим

Канада, як виявилося, має секретну "ядерну зброю", здатну раптово вдарити по найболючішому місцю США. Йдеться про найбільший у світі сайт для дорослих Pornhub.

На тлі початку торгової війни між адміністрацією Дональда Трампа та практично всіма союзниками США, звичайний жарт може тепер стати гідною відповіддю на введення жорстких мит. Ідею озвучив гуморист Метью Пужицький, після чого відповідну петицію було зареєстровано на сайті change.org, передає Daily Mail.

Згідно з щорічними звітами, Pornhub отримує майже 40% своїх переглядів саме зі США, тому очевидно, що заборона сайту стане для американців дуже болісною.

У своєму ролику Пужицький спародіював уряд Канади, який розглядає відповідь на введення американських мит. У сценці радники пропонують закрити в США мережу ресторанів і кав’ярень Tim Hortons, а також ввезення одягу бренду Lululemon, після чого вони рекомендують також ударити по "полуничці".

"Ви хочете сказати, що у нас весь цей час була ядерна зброя і ніхто мені не сказав про це?" — жартує комік. За його словами, це буде ультимативний рух, на який американці точно не зможуть відповісти.

Цікаво, але відразу після цього на сайті change.org з’явилася відповідна петиція, хоча вона й не набрала поки що потрібної кількості підписів.

"Якщо Канада зможе заборонити Pornhub у Штатах, ми виграємо торгову війну. Ось і все. Жодної торгової війни немає", — розповів комік в одному з інтерв’ю, після того, як його відео стало вірусним і набрало понад 300 тисяч переглядів у Instagram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Канада відповіла на нові тарифи "Трампа". Країна оголосила про введення нових мит на американську продукцію загальною вартістю понад 20 мільярдів доларів.