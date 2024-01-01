Привітання з днем народження дівчинці у прозі: найкрасивіші побажання

Виберіть теплі побажання з днем народження у прозі дівчинці

Привітання з днем ​​народження – традиція, яку знає та дбайливо зберігає кожен. Насправді це один із найважливіших елементів подарунка. Приємні слова та добрі побажання змушують людину почуватися особливою, чи це дорослий, чи дитина.

Шукаєте ідею, як привітати дівчинку з днем народження у прозі? "Телеграф" допоможе вам з цим. Ми зібрали колекцію ідей та прикладів побажань з днем народження дитині дівчинці в прозі. Вибирайте найбільш слушне та радуйте іменинницю у її день.

Вітання дівчинці з днем народження у прозі

Вітаю принцесу 🥰👸 з днем народження! Бажаю тобі виконання всіх твоїх заповітних бажань. У тебе все попереду – насолоджуйся життям. Зростай здоровою, коханою, красивою, щасливою дівчинкою. Будь щаслива!

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Сонечко, вітаю тебе з днем народження! 🥳🎉Завжди залишайся такою красивою, відкритою, а головне, здоровою, доброю та усміхненою дівчинкою! 🎁🎀 Бажаю тобі море щасливих миттєвостей, радісних сюрпризів та відмінного настрою!

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Вітаю з днем народження 🎀 найкрасивішу та добру дівчинку. Бажаю щасливого дитинства, бажаю досягти великих висот. 🎉 Нехай перед тобою відчиняться всі двері прекрасного та доброго. Рости розумною, бешкетною, слухняною дівчинкою на радість своїм батькам 👸. Мрій, і нехай усі ці мрії обов’язково здійсняться!

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Малятко, вітаємо тебе з днем народження 🥳🎉. Сьогодні ти стала ще на рік дорослішою. Бажаю, щоб ти росла здоровенькою, доброю, щирою та чесною 🤗. Кожен день бажаю зустрічати зі щасливою усмішкою. Нехай навчання буде легким і тільки на радість. Бажаю вірних друзів та веселих компаній. Бажаю величезного інтересу до навколишнього світу, а рідні та близькі нехай пишаються тобою 🎁🎈.

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Вітаю тебе з днем народження! 🥳 Я хочу, щоб усі твої бажання миттєво виконувалися, твоє здоров'я було міцним, а близькі та рідні завжди оточували тебе любов'ю.💕Будь найщасливішою!

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Дорога малеча, 🎀 з днем народження! Нехай сьогодні твій день буде наповнений чудесами, 🎉🎈 сюрпризами та подарунками 🎁. Рости велика, розумна і красива, будь доброю і веселою, а головне — будь щасливою!

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З днем народження, маленька принцесо! 👑💖 Нехай у твоєму житті буде багато чарівництва 🪄, яскравих днів 🌈 та захопливих пригод 🚀. Бажаю тобі море радості, солодких ласощів 🍫 та здійснення всіх твоїх бажань! 🎁✨

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Дорога імениннице! 🎉 Нехай кожен твій день буде сповнений радості, сміху та усмішок 😊. Бажаю тобі багато подарунків 🎁, яскравих вражень 🌟 і справжнього чарівництва 🦄. Будь найщасливішою дівчинкою у світі! 💕🎂

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Вітаю з днем народження, сонечко! 🌞 Нехай твоє життя буде, як казка 🏰, повна чудес і чарівництва ✨. Нехай кожен день приносить нові радощі 🌸, цікаві пригоди 🚀 та веселі ігри 🎠. Будь завжди найщасливішою! 💖🎈

Проза з днем народження дівчинці

Від щирого серця вітаю найпрекраснішу дівчинку! 🎁🎈 Бажаю домагатися своїх цілей і більше радувати світ своєю чудовою посмішкою. Нехай завжди буде купа позитивних емоцій 🎉🥳 і найкращих вражень, навіть від звичайнісіньких речей. І нехай ти завжди будеш найчарівнішою дівчинкою! 💕

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З днем народження, найкрасивіша дівчинка! 🤗🎉 Нехай на твоєму величезному життєвому шляху тобі завжди супроводжує удача, оточують тільки вірні друзі та добрі люди. Бажаю посмішок, радості та сонячного настрою! Побажаю тобі, щоб ти завжди жила у добрій та чарівній казці!

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Вітаємо прекрасну дитину! 👸🎁 Бажаємо тобі ванільного щастя, мармеладної радості та полуничного настрою. Завжди будь такою ж активною, веселою та доброю. Завжди радуй нас відкритою посмішкою, а своїх батьків своїми успіхами та новими досягненнями. З днем народження! 🎀

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У тебе сьогодні найкращий день — день народження! Нехай цей день наповнить твоє життя подарунками та сміхом, добрими друзями та сюрпризами! Нехай всі загадані побажання 🤗збудуться і мрії здійсняться. Зі святом!🎉🥳

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Сонечко наше, з днем народження! Рости красунею, розумницею та відмінницею. Радуй усіх навколо своїми високими досягненнями, заразливою усмішкою та сміхом. Нехай усі негаразди обходять тебе стороною, а позитив іде нога в ногу. Бажаю тобі успіхів у всіх починаннях, досягнення всіх цілей та просто удачі. 🎁🎈🎉З днем народження!

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Вітаю з днем народження! 🥳🎉Бажаю тобі чудових миттєвостей у кожному шматочку твого зовсім ще юного життя! Зростай здоровою та успішною у всьому, щоб радувати своїх рідних щодня, живи як у казці та завжди вір у чудеса, бо коли віриш у них, вони відбуваються!🎁

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З днем народження, маленьке сонечко! ☀️ Нехай твій день буде таким же яскравим, як веселка 🌈, таким же солодким, як твої улюблені ласощі 🍭, і таким же чарівним, як казка 🏰. Бажаю багато радості, усмішок 😊 та здійснення найзаповітніших мрій! ✨🎁

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Дорога імениннице, з днем народження! 🎂 Нехай твоє сердечко завжди буде сповнене радості ❤️, усмішка сяє, як зірочки ✨, а поруч будуть найдобріші друзі 🤗. Нехай кожен день приносить тобі нові відкриття 🌟 та веселі пригоди! 🚀🎉

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Вітаю тебе з днем народження, чудова дівчинко! 🥳 Нехай кожен день буде наповнений сміхом 😂, веселими іграми 🎠 та радісними моментами 🎀. Нехай здійснюються мрії, а поруч будуть люблячі люди 💕. Будь завжди такою ж доброю, веселою та щасливою! 🎈🎊

Раніше "Телеграф" публікував побажання з днем народження дівчинці у віршах. За допомогою римованих побажань можна подарувати дитині незабутні емоції.