Свято 18 березня: що не можна робити, аби не потрапити у біду
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У цей день не треба давати у борг
У вівторок, 18 березня, віряни згадують архієпископа Єрусалимського, святого Кирила. До введення новоюліанського календаря святого вшановували 31 березня.
Кирило проживав у IV столітті та у 18 років вирішив стати ченцем. Незабаром святого обрали очільником Єрусалимської катедри. Кирило проявив себе благородно під час голоду в місті. Він роздав усе майно та хліб нужденним.
Кирило боровся з тими, хто заперечував єдинство Бога-Отця і Бога-Сина. За це чоловіка не любили єпископи і навіть вигнали з Єрусалима. Також влада відправляла його на заслання. Після цього святий ще певний час поширював віру в Христа, а згодом помер.
Традиції та прикмети 18 березня
У цей день віряни просять святого Кирила заступництва у справах та одужання від хвороб. Наші предки також вірили, що з цього дня найкраще починати лікування від недуги. Вважалось, що тоді високі шанси швидко одужати.
- Тепло у цей день — так буде всю весну.
- Падає дощ чи сніг — тепла не чекайте найближчим часом.
- Прилетіли жайворонки — до хорошої погоди.
Що не можна 18 березня
- Продовжується Великий піст, тож не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця, рибу.
- Не можна влаштовувати свята та гулянки.
- Не варто позичати і брати в борг гроші. Є ризик збідніти.
- Стригти волосся і нігті цього дня також небажано. Це може привернути проблеми в життя.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна їсти у Великий піст. Зробили для вас календар харчування.