Свято 18 березня: що не можна робити, аби не потрапити у біду

У цей день не треба давати у борг

У вівторок, 18 березня, віряни згадують архієпископа Єрусалимського, святого Кирила. До введення новоюліанського календаря святого вшановували 31 березня.

Кирило проживав у IV столітті та у 18 років вирішив стати ченцем. Незабаром святого обрали очільником Єрусалимської катедри. Кирило проявив себе благородно під час голоду в місті. Він роздав усе майно та хліб нужденним.

Кирило боровся з тими, хто заперечував єдинство Бога-Отця і Бога-Сина. За це чоловіка не любили єпископи і навіть вигнали з Єрусалима. Також влада відправляла його на заслання. Після цього святий ще певний час поширював віру в Христа, а згодом помер.

Традиції та прикмети 18 березня

У цей день віряни просять святого Кирила заступництва у справах та одужання від хвороб. Наші предки також вірили, що з цього дня найкраще починати лікування від недуги. Вважалось, що тоді високі шанси швидко одужати.

Тепло у цей день — так буде всю весну.

Падає дощ чи сніг — тепла не чекайте найближчим часом.

Прилетіли жайворонки — до хорошої погоди.

Що не можна 18 березня

Продовжується Великий піст, тож не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця, рибу.

Не можна влаштовувати свята та гулянки.

Не варто позичати і брати в борг гроші. Є ризик збідніти.

Стригти волосся і нігті цього дня також небажано. Це може привернути проблеми в життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна їсти у Великий піст. Зробили для вас календар харчування.