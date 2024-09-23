Вибух із Сонця може прилетіти на Землю: якою прогнозується магнітна буря і коли

Пляма на світилі нагадала про себе

На Сонці вибухнула пляма, яку астросиноптики вважали недієздатною. Вони застерігають про магнітну бурю, коли викид зі світила прилетить на Землю.

Сонячна пляма AR3834 вибухнула 22 вересня, спричинивши сильний спалах класу М3.4, який вилетів у космос у вигляді шлейфу. Про це інформують вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Уламки від вибуху захопили ще більше плазми на шляху з атмосфери Сонця, утворюючи часткове гало CME", — повідомили в ресурсі.

Водночас Згідно з моделлю NASA, основна маса викиду корональної маси (CME) пропустить Землю, але її фланг завдасть різкого удару по нашій планеті 25 вересня.

У цю пору року навіть різкий удар CME може спричинити геомагнітну бурю.

"Тому що протягом тижнів навколо рівнодення магнітне поле Землі надзвичайно добре пов’язане з магнітним полем Сонця. Це називається "ефектом Рассела-Макферона", — пояснюють вчені.

Отже, СМЕ, який наближається до нашої планети, може спричинити магнітну бурю класу G1-G2, тобто незначну або помірну відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні наприкінці вересня.