Взрыв с Солнца может прилететь на Землю: какой прогнозируется магнитная буря и когда

Пятно на светиле напомнило о себе

На Солнце взорвалось пятно, которое астросиноптики считали недееспособным. Они предостерегают о магнитной буре, когда выброс из светила прилетит на Землю.

Солнечное пятно AR3834 взорвалось 22 сентября, вызвав сильную вспышку класса М3.4, которая вылетела в космос в виде шлейфа. Об этом информируют учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Обломки от взрыва захватили еще больше плазмы на пути из атмосферы Солнца, образуя частичное гало CME", — сообщили в ресурсе.

В то же время согласно модели NASA, основная масса выброса корональной массы (CME) пропустит Землю, но ее фланг нанесет резкий удар по нашей планете 25 сентября.

В это время года даже резкий удар CME может повлечь за собой геомагнитную бурю.

"Потому что в течение недель вокруг равноденствия магнитное поле Земли очень хорошо связано с магнитным полем Солнца. Это называется "эффектом Рассела-Макферона", — объясняют ученые.

Следовательно, СМЕ, приближающийся к нашей планете, может вызвать магнитную бурю класса G1-G2, то есть незначительную или умеренную соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в конце сентября.