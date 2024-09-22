Неймовірно миле відео: українські полярники показали арктичні "ясельки"

Українці активно обирають ім’я малюкові

Українські полярники показали арктичні "ясельки". У них "пішло" перше тюленя, яке народилося у 2024 році біля станції "Вернадський".

Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного арктичного наукового центру у Facebook. Тюленя відноситься до виду Уедделла. Такі хижаки можуть вирости до 3,5 метрів завдовжки і важити до 550 кілограмів.

Відомо, що тюлені Уеделла можуть перебувати під водою до 60 хвилин і ловити рибу та головоногих молюсків на глибинах до 800 метрів.

Наші полярники не змогли пройти повз таку милоту і сфотографували перші дні життя тварини. На опублікованих кадрах можна побачити, що вже з самого першого дня малюк мав досить значні розміри. Весь цей час він не відходив від мами, поряд з якою вони ніжилися на снігу.

Вчені, до речі, вже запропонували українцям вибрати ім’я для новонародженого тюленя. Серед "залайканих" пропозицій: Верні (народжений під наглядом "Вернадського"), Микола і Пуфік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що біля станції можна побачити не лише тюлені. Цього року тут уже зустрічали морських слонів та вперше зафіксували кита-фінвалу.