Про план перемоги, Трампа і Курську операцію: Зеленський дав нове інтерв’ю, головні заяви

Головні заяви глави держави

Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю західним ЗМІ. У ньому він розповів про війну, можливість мирних переговорів і проблеми країни у стані війни.

Розмову з виданням The New Yorker було оприлюднено 22 вересня. "Телеграф" наводить головні заяви глави держави.

Про план перемоги

Зеленський каже, що його план зводиться до швидкого та суттєвого посилення України, що дозволить посадити Володимира Путіна за стіл переговорів. За його словами, раніше він це просто говорив, а зараз виклав на папері із конкретними аргументами.

"Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягнулася, якщо ви не хочете, щоб Путін засипав нас трупами своїх людей, забираючи ще більше українських життів, ми пропонуємо вам план зміцнення України. Це не фантазія і не наукова фантастика, і що важливо, він не вимагає від росіян співпраці для досягнення успіху. Скоріше план викладає те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії", — сказав він.

За його словами, раніше "планом А" для України було запровадження превентивних санкцій проти Росії та посилення ЗСУ, проте західні партнери до цього плану не дослухалися. Тепер події йдуть за "планом Б".

Про Дональда Трампа

Український лідер каже, що Трамп, швидше за все, не розуміє, як зупинити війну, навіть якщо йому здається протилежне.

"З цією війною, часто чим глибше в неї дивишся, тим менше розумієш. Я бачив багатьох лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її завтра. І в міру того, як вони глибше в неї заглиблювалися, вони розуміли, що не так все просто", — сказав Зеленський.

Також він коротко схарактеризував кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса, назвавши його "надто радикальним".

Про відмову від територій

Говорячи про ідеї відмовитися від частини територій, Зеленський каже, що буде дуже поганою ідеєю для будь-якого лідера, оскільки це шлях до початку величезної кількості конфліктів у різних куточках світу.

"Який би президент чи віцепрезидент не висунув цю перспективу — що закінчення війни залежить від закріплення статус-кво, коли Україна просто віддасть свою землю, — має нести відповідальність за потенційний початок глобальної війни. Тому що така людина мала б на увазі, що така поведінка прийнятна", — сказав він.

Він прогнозує, що світ у таких умовах дуже швидко дійде до стану, де правий той, хто має більше сили. І це призведе до глобального протистояння у дуже стислі терміни.

Про Курську операцію

Українська кампанія на Курщині дозволила продемонструвати деякі дуже важливі речі не лише союзникам, а й усьому світу.

"Це показало нашим партнерам, на що ми здатні. Ми також показали Глобальному Півдню, що Путін, який стверджує, що все під контролем, насправді цього не робить. І ми показали дуже важливу правду росіянам. На жаль, багато хто з них закриває очі, вони не хочуть нічого бачити та чути", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі поки що не ознайомлено із планом перемоги, який має презентувати президент України Володимир Зеленський. Але, попри це, у президента США Джозефа Байдена вже готують низку деяких власних ініціатив, щоб допомогти Україні у війні.