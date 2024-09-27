Викид із Сонця пролетів повз Землю? Чи будуть магнітні бурі на вихідних

Чи зіпсують геомагнітні шторми настрій цими днями

Викид корональної маси (СМЕ), який міг викликати нову або сильнішу магнітну бурю, пролетів крізь Землю. Однак інші астросиноптики кажуть, що магнітне поле нашої планети все ще нестабільне.

СМЕ промахнувся і наразі не фіксується будь-яких активних сонячних плям, які могли б спалахувати. Про це інформують на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"У результаті очікується, що сьогоднішня космічна погода буде тихою", — резюмували вони.

Магнітні бурі на Землі протягом 27-29 вересня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми" на сайті Meteoagent, цими днями варто очікувати на шторми 5 та 4 балів.

Наразі, 27 серпня, на нашій планеті вирує сильна магнітна буря 5 балів. Вже 28 серпня прогнозується мінімальна сонячна активність у 2 бали.

Після того, 29 вересня очікується середній геомагнітний шторм в 4 бали силою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні серйозно зміниться погода.