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Сила магнітної бурі виросла до 7 балів: коли вона завершиться

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Відкриті джерела

Світило впливає на погоду на Землі навіть без вибухів

На нашій планеті наразі тримається сильна магнітна буря. Астросиноптики кажуть, що вона, ймовірно, спричинена сонячним вітром, який потрапляє в магнітне поле Землі.

У магнітному полі Землі є тріщини й вчені називають це явище ефектом "Рассела-Макферона". Про це інформують на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Сонячний вітер протікає через проміжки, щоб підживлювати геомагнітні бурі навіть без впливу CME (Ред. СМЕ — викид корональної маси)", — кажуть дослідники.

Одні з таких геомагнітних штормів, що викликали полярні сяйва, були спричинені над Норвегією вранці 25 вересня.

Магнітні бурі на Землі протягом 25-29 вересня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми" на сайті Meteoagent, цими днями варто очікувати на шторми 7 та 4 балів.

Наразі, 25 серпня, на нашій планеті вирує сильна магнітна буря 7 балів. Вже 26 серпня прогнозується середній геомагнітний шторм 4 балів.

Після того, з 27 по 29 вересня буде мінімальна сонячна активність у 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде температура в регіонах України до кінця тижня.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік