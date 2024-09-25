Сила магнітної бурі виросла до 7 балів: коли вона завершиться

Світило впливає на погоду на Землі навіть без вибухів

На нашій планеті наразі тримається сильна магнітна буря. Астросиноптики кажуть, що вона, ймовірно, спричинена сонячним вітром, який потрапляє в магнітне поле Землі.

У магнітному полі Землі є тріщини й вчені називають це явище ефектом "Рассела-Макферона". Про це інформують на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Сонячний вітер протікає через проміжки, щоб підживлювати геомагнітні бурі навіть без впливу CME (Ред. СМЕ — викид корональної маси)", — кажуть дослідники.

Одні з таких геомагнітних штормів, що викликали полярні сяйва, були спричинені над Норвегією вранці 25 вересня.

Магнітні бурі на Землі протягом 25-29 вересня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми" на сайті Meteoagent, цими днями варто очікувати на шторми 7 та 4 балів.

Наразі, 25 серпня, на нашій планеті вирує сильна магнітна буря 7 балів. Вже 26 серпня прогнозується середній геомагнітний шторм 4 балів.

Після того, з 27 по 29 вересня буде мінімальна сонячна активність у 2-3 бали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде температура в регіонах України до кінця тижня.