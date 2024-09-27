Выброс из Солнца пролетел мимо Земли? Будут ли магнитные бури на выходных

Испортят ли геомагнитные штормы настроение в эти дни

Выброс корональной массы (СМЕ), который мог вызвать новую или более сильную магнитную бурю, пролетел сквозь Землю. Однако другие астросиноптики говорят, что магнитное поле нашей планеты все еще нестабильно.

СМЕ промахнулся и пока не фиксируется каких-либо активных солнечных пятен, которые могли бы загораться. Об этом сообщает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

"В результате ожидается, что сегодняшняя космическая погода будет тихой", — резюмировали они.

Магнитные бури на Земле в течение 27-29 сентября

Согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах" на сайте Meteoagent, на днях стоит ожидать штормы 5 и 4 баллов.

В настоящее время, 27 августа, на нашей планете бушует сильная магнитная буря 5 баллов. Уже 28 августа прогнозируется минимальная солнечная активность в 2 балла.

После того, 29 сентября, ожидается средний геомагнитный шторм в 4 балла силой.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда в Украине серьезно изменится погода.