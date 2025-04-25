Письменниця та блогерка розповіла показовий випадок в американській школі:

Дівчина старшого сина розповіла про ситуацію, яка сталася сьогодні у школі на уроці літератури. Це посилений курс, на якому вимагається багато читати та публічно артикулювати свої думки щодо тієї чи іншої книги. Вчитель (назвемо його містер Джон) всіляко це заохочує та вміло модерує. Учні (11 клас, juniors, по 17 років) активно включаються.

Так ось, сьогодні мова йшла про якусь книгу, що описує війну у Вʼєтнамі. Тема чутлива, слово за слово — хтось проводить паралелі з сьогоденням. І тут Курбан (хлопець зі східних регіонів Росії, мусульманин, який прожив у Сан Дієго половину свого життя) заявляє, що як тільки йому виповниться 18, він повернеться на родіну, щоб піти на війну проти України.

Клас у шоці колективно витріщає очі то на учителя, то на Курбана, не розуміючи, шо робицця, бо ж ніби хвилину тому, вражені щойно прочитаною книгою, говорили-балакали про всі жахіття, травми і поламані життя, які кожна війна передбачає, а тут **як — ось вам наш "гєрой". "Поїду, — каже, — як мій кузен і друг. Вони уже там".

Містер Джон, опаментавшись, намагався поділитися власними поглядами, апелюючи до уявного внутрішнього світла. "Навіть, якби хтось напав на мою країну і мені довелося захищати своє, я не знаю, чи вистачило би мені духу стріляти у живу людину. Як ти можеш так легко про це говорити? Тим паче, для тебе це навіть не про захист свого. Це ж про забирати чуже". Від примітивної відвертості відповіді о**їв весь клас. "Просто деякі люди мають природніх ворогів. Українці — наші природні вороги".

Не було ніякої культурно-історичної басні, ні слова про адін народ, асвабадітєлєй та мальчікав в трусіках. Просто таке природнє бажання нас нищити. Таке щире і правдиве. У дитини, яка живе у відкритому, американському інформаційному просторі, серед людей, а не звірів.

Трамп каже: "stop Vladimir!". А у Владіміра, тим часом, безліч імен і облич. Деякі такі Владіміри уже давно на американській землі. Деякі такі Владіміри — ще діти.

Джерело: Facebook Катерини Бльостки