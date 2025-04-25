"Мій мозок поплавився": Кулеба відверто розповів про соцмережі, роботу Залужного та болючі випадки у ЗМІ

Перше відверте інтерв'ю ексміністра

Дмитро Кулеба вперше виступив перед аудиторією після тривалої перерви в публічних комунікаціях. Колишній міністр закордонних справ приїхав до Волинського національного університету на запрошення ректора Анатолія Цьося.

Зустріч відбулася 24 квітня у ВНУ, де дипломат поділився своїми думками про сучасні виклики та політичну ситуацію. Упродовж останніх місяців Кулеба подорожував Україною, зокрема відвідав замок Любарта у Луцьку, але уникав медійної активності. Головні заяви з зустрічі зібрало медіа "Район.Закордон".

Важливість віри у перемогу

"Ви не виходите на поле, якщо не вірите у перемогу над своїм опонентом. Якщо ви зневірені, ваші шанси суттєво зменшуються", – пояснив Кулеба важливість віри у перемогу, використовуючи спортивну термінологію.

"У нас відбулася неприємна деволюція. У 2022 році ми всі вірили у перемогу. Після 2023 року це слово зникло з нашого словника та з лексикону наших партнерів". Колишній міністр наголосив, що у суспільстві стало ніби непристойно говорити про перемогу, наче ти фантазер. "Це велика помилка. У Росії знають, що для них означає перемога, бо від 2022 року їхні бажання абсолютно не змінилися", – підкреслив він.

Дипломат закликав кожного українця визначити, що для нього означає перемога: "У цьому немає нічого утопічного чи ілюзорного. Щоправда, я вам визначення не дам, це особистий вибір".

Сучасна політика та медіа

Торкаючись теми сучасної політичної комунікації, Кулеба проаналізував підхід Дональда Трампа: "Трамп – людина, яка прийшла в політику із шоубізнесу. У ньому головне правило: все задля уваги. А ще: хочеш вижити – дивуй".

За словами дипломата, сьогодні важливо "нав'язувати свій наратив, змушувати інших відбиватися від тебе, а не навпаки", та "робити неочікуваний крок, бо це те, що тримає увагу і дозволяє викликати сильну емоцію". "Люди хочуть бачити в політиках те, що шукають у соцмережах: швидкі відповіді на всі питання. Але справжня класична політика – це не прості та швидкі рішення", – зазначив ексміністр.

Болючі випадки у медіа

Кулеба розповів про два найболючіші випадки спотворення його слів у медіа: "Це була "історія з лопатами", якими я нібито закликав обороняти Україну, а також про те, що після відставки я їду з України". Він пояснив, що насправді сказав американським журналістам, що ті, хто думає, що українці здадуться без зброї – помиляються: "Ми й з лопатами будемо воювати за свою незалежність".

А щодо від'їзду – дипломат лише викладатиме у Гарварді, продовжуючи мешкати в Києві. "Класичні медіа під тиском нових (соцмережі, блоги) дедалі частіше приймають їхні правила: швидкість та категоричність. А це неможливо для класичних. Тому дедалі більше помічаємо помилок у відомих ЗМІ", – додав він.

Про Залужного-дипломата

Коментуючи призначення Валерія Залужного послом, Кулеба відзначив його старанність у підготовці: "Валерій Залужний – нормальний посол. Я бачив тільки двох кандидатів, які пройшли усю процедуру підготовки на "відмінно". Це Валерій Залужний та Ірина Венедіктова".

За словами колишнього керівника МЗС, обидва "надзвичайно ретельно готувалися, списали зошити конспектів, постійно приходили за порадами".

Про соціальні мережі

Говорячи про особистий досвід, Кулеба зізнався: "Я не є користувачем ані TikTok, ані Telegram. Я був там і мій мозок поплавився. Я зрозумів, що якщо я там залишуся, мені кінець". На питання, чи варто заборонити ці платформи, дипломат відповів ствердно, але з застереженнями: "Я розумію, що люди не готові від них відмовлятися і це викличе соціальний бунт в країні.

По-друге, щось прийде інше. Вконтактє та Однокласніки заборонили. Стояв галас, крики: "Як так можна?!". Але зрештою, усі живі та здорові".

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів про припинення боїв, переговори з Росією і не тільки. Ексміністр також розвінчав міфи про швидкий мир з Росією