На вихідних різко похолодає у восьми областях: де чекати на дощі

Температура відчутно знизиться

Вересень в Україні був теплим і сонячним, закінчується він також гарною погодою, але не скрізь. Останні вихідні місяці будуть дощовими та холодними у західних областях.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у суботу, 28 вересня, дощі пройдуть у всіх західних та Житомирській областях. Їх супроводжуватимуть грози. Вночі синоптики обіцяють +13 +18 градусів. У денний час повітря прогріється до 24-28 градусів тепла, на заході буде свіжіше — 21-27 градусів з позначкою "плюс".

У неділю, 29 вересня, дощі охоплять ще більшу територію України. Окрім областей, де вони були у суботу, опади прогнозуються також у Київській, Вінницькій та Чернігівській областях. Вночі буде 10-18 градусів вище за нуль. Вдень у восьми західних областях різко похолодає, там буде від +10 до +16 градусів, на решті країни +20 +28.

Варто зазначити, що раніше синоптики прогнозували, що 29 вересня в Україну прийде похолодання. Проте теплі дні ще будуть.

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду на п’ятницю, 27 вересня. У чотирьох областях України буде невеликий дощ, на решті території країни буде хмарно з проясненнями. Максимальна температура повітря підніметься до 28 градусів.