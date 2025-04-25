Урожаю не дочекаєтеся, якщо удобрюватимете огірки цими засобами: що не можна лити на грядку

Дізнайтеся, чим не можна удобрювати грядки з огірками

Огірки – поширена культура, яку садять навесні, щоб зібрати врожай вже влітку. Щоб отримати добрий урожай, потрібно враховувати деякі нюанси щодо вирощування огірків. Ми вже розповідали, які рослини не можна садити поряд з огірками, сьогодні ділимося, чим не варто удобрювати цю культуру.

Як виявилося, є три засоби, якими через незнання ви могли удобрити огірки, а вони в результаті не дали очікуваного врожаю, пише filizhankakavu.com. Краще уникати цих засобів під час догляду за огірками.

Чим не можна удобрювати огірки

Йод

Аптечний йод часто використовують для підживлення різних садових культур. Однак для удобрення огірків цей засіб точно не підійде, оскільки може зіпсувати смак плодів.

Нашатирний спирт

Нашатир часто використовують дачники для відлякування шкідників та комах. Однак не варто лити цей засіб прямо на грядку з огірками, оскільки нашатирний спирт може зашкодити кореневій системі рослини.

Гній

Гній вважається добрим добривом для городніх культур. Найчастіше використовується кінський гній, проте для огірків він не підходить. Якщо вирішите удобрювати грядки гноєм, краще обрати курячий послід. Але його не варто вносити в період дозрівання огірків.

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