НЛО под водой? В США обнаружили рыбу необычного вида и формы (фото)

На пляже штата Орегон обнаружили огромную "рыбу-солнце"

Огромная "рыба-солнце" — это не выдумка и миф, а настоящая реальность. В этом смогли убедиться жители и гости штата Орегон на северо-западе Соединенных Штатов Америки, когда увидели ее на пляже в этом году.

Об этом сообщает The Seattle Times. Речь идет о рыбе Mola Mola — ее выбросило на берег летом текущего года. Это уже третий случай находки необычного морского существа.

Первый раз подобную рыбу нашли в июне на севере штата. Тогда на берег выбросило представителя вида Mola Tecta. Последнюю рыбу вида Mola Mola нашли на пляже Hug Point в графстве Клатсоп.

Вот так эта рыба выглядела со стороны. По данным ученых, длина этой рыбы составила 2,13 метра, хотя представители этого вида могут вырастать до 3 метров и весить до 2 300 килограмм.

Mola Mola, известная также, как океанская "рыба-солнце", является самой тяжелой костной рыбой в мире. По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, эти рыбы живут в тропических и умеренных широтах Мирового океана, питаясь медузами. Данная рыба выглядит очень необычно из-за своего цвета кожи, маленького рта и больших глаз, при этом она является довольно распространенным жителем океанских вод.

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