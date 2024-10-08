Пік припадає на 8 жовтня: як можна побачити метеоритний дощ Драконіди та чим він відомий (відео)

Для спостереження не потрібні спеціальні прилади

Метеорний потік Драконіди — це щорічна небесна подія, яка зазвичай відбувається з 6 по 10 жовтня, а його пік над Україною очікується з 8 на 9 жовтня. Драконіди пов’язані з періодичною кометою 21P/Джакобіні-Ціннера, саме її часточки утворюють метеори.

Драконіди найкраще спостерігати у вечірні години, а не рано вранці, що є унікальною характеристикою порівняно з більшістю метеорних потоків. Потрібно знайти темне місце подалі від міських вогнів і дати очам приблизно 15 хвилин звикнути до темряви. Метеори можна побачити неозброєним оком, не потрібні телескопи чи біноклі. Найкраще робити це лежачи на спині, щоб бачити якомога більше неба. Орієнтуватися варто на північну частину неба.

Драконіди цьогоріч не будуть занадто активними — близько п'яти метеорів на годину, але в минулому фіксувалися метеорні шторми. В 1933 і 1946 роках спостерігачі повідомляли про тисячі метеорів на годину. Триватиме прохід комети загалом до 10 жовтня, тож і наступної ночі можна буде побачити поодинокі метеори.

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