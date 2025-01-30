Можливий сильний російський обстріл: мешканців одного з міст України попередила влада

Місцевих попереджають, щоб ті були вкрай обережні

Російські військові можуть здійснити масований обстріл Херсона та передмістя вже найближчим часом. Через високий рівень небезпеки людей просять не виходити поки що на вулицю.

Про це у своєму Telegram-каналі 30 січня о 13:42 написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він звернувся до місцевих жителів, щоб ті подбали про свою безпеку в цей небезпечний час.

"Утримуйтесь від походів на вулицю, знаходитесь подалі від прибережних районів і не підходьте до вікон. Бережіть себе!", — йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин з’явилися в його TG-каналі з’явилися повідомлення про ворожі FPV-дрони, які були зафіксовані в районі Антонівки та Текстильного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 січня росіяни масовано атакували Україну безпілотними літальними апаратами "Шахед". Зокрема, вибухи пролунали у Сумській, Хмельницькій, Київській та інших областях країни. Водночас у Харківській області зафіксовано скидання керованої авіаційної бомби. Внаслідок обстрілу є постраждалі.